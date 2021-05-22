Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
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Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlıklarından dolayı kuvözde tutulan kedi yavrusu, sütle besleniyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlıklarından dolayı kuvözde tutulan kedi yavrusu, sütle besleniyor.

Çeşitli rahatsızlıklarıyla doğan 4 günlük kedi, bir klinikte tedaviye alındı.

Normal hareketlerini yapmakta zorlanan ve kuvözde tutulan yavru, veteriner hekim Mustafa Değişici ve personel tarafından şırınga yardımıyla sütle besleniyor.

Değişici, yaptığı açıklamada, kedilerde doğumsal anomalinin nadir de olsa görüldüğünü söyledi.

Meslek hayatında belki de bir daha karşılaşmayacağı bir vakayla karşılaştığını belirten Değişici, şöyle konuştu:

"Dünya literatüründe de çok fazla görülen bir şey değildir. Yaşama ihtimali çok düşük. Ancak elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışacağız. Yaşatabilirsek daha ileri tetkikler yapabileceğiz. Şu anda kliniğimizde tedavi altında. Radyografik görüntülerde iç organlarının tek olduğunu gördük. Sadece yüzü, ağzı, dili, burnu, gözünün farklı olduğu tespit edildi."

Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor
Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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