Muğla'da sınava girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı
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Muğla'da sınava girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı.

Muğla'da sınava girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı
09.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:32

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan maskeler ile Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen dezenfektanlardan hazırlanan hijyen paketlerinin, sınavların yapılacağı 241 okul ve 2 hastaneye dağıtımına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 ayda yaklaşık 500 bin maske ürettiklerini söyledi.

Bu yıl 20 Haziran'daki sınavın, sosyal mesafeli ve maskeli şekilde yapılacağını anlatan Töre, bu nedenle bazı velilerin tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Öğrencileri ve velileri rahatlatmak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Töre, öğrencilerin sınava girecekleri okulların dezenfekte edildiğini belirtti.

Okullarda hijyen eylem planı hazırladıklarına değinen Töre, okullarda görev yapacak tüm yardımcı personelin 8 saatlik kursa katılıp hijyen eğitimi aldığını bildirdi.

Öğrenci ve sınava katılacak görevlilerin rahat olması gerektiğini anlatan Töre, "Okullarda da her türlü hijyen sağlandı. Okuldaki görevliler için de dezenfektan, maske, yelek, tulum, dezenfektan istasyonu, hijyen havuzu yine öğretmenlerimiz tarafından üretilerek hazır hale getirildi." dedi.

Töre, çocuklarını sınava getirecek veliler için de maske ve dezenfektan hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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