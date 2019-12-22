Muğla'da silahlı yaralama zanlıları tutuklandı

22.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:10

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletle yaklaştıkları kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı .

Emek Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde yürüyen 17 yaşındaki B.K, motosikletle yaklaşan iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan B.K, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından görgü tanıklarının ifadeleri ve MOBESE kayıtlarının incelenmesinin ardından iki zanlının kimlikleri tespit edildi.

Beçin Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenleyen polis, silahlı saldırı şüphelisi M.C.Ö. ve motosikleti kullandığı iddia edilen İ.C.D'yi yakaladı. Zanlılarla av tüfeği ve olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Zanlıların daha önce ilçede düzenlenen bir konserde B.K. ile tartıştıkları, saldırıyı bunun için gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: AA