Muğla'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Muğla'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
29.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:44

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Tepe Mahallesi Sevgi Yolu mevkisinde N.B. daha önce arasında husumet bulunan M.T. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. Y.B, H.B, A.B. ve S.Ö, M.T'ye ait iş yerinin camlarını kırarak silahla ateş etti.

Yaralanan M.T, Marmaris Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan N.B, Y.B, H.B, A.B, S.Ö. ile F.T. Yeni Yol Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. ve F.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak 3. Sayfa
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinden sigara molası istedi
Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinden sigara molası istedi
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Serdar Ortaç Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Antalya İntihar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Muğla'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 00:43:57. #1.14#
title