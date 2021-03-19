İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
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İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

19.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:07

İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA - Menteşe ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga sonrası iki kişi yaralandı. Silahla iki el ateş edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Kurşunlu Meydanında T.Ç. yönetimindeki minibüs seyir halinde iken durduruldu. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup arasında yaşanan arbedede iki el silahla yere ateş edildi. Arbedede T.Ç. silah kabzası ile başından darbe alırken, H.H. isimli şahıs da parmağından yaralandığı öğrenildi.

Olay sonrası olay yerine 112 ambulans ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olarak A.A., N.A. ve U.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyet Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde iki adet mermi bulurken, mermilerden birisinin yola döşeli ik parke taşı arasında olması dikkat çekti.

Yaşanan silahlı kavga esnasında çevrede bulunan bir kadın olaylardan etkilendi. Aşırı derecede korktuğu öğrenilen kadın bir işyerine sığınmasının ardından olay yerine gelen ambulansa alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol ekipleri olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı.

İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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