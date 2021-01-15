Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

15.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:03
Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Bitez Mahallesi'ndeki aparta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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