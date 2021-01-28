Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
28.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:55
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevziye Mahallesi'nde M.B'nin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 yivsiz av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, iki havalı tüfek, 150 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç