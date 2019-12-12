Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu
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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kuzey İrlanda uyruklu kadın tutuklandı.

12.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:52
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu

'nın ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu kadın tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içinde silah bulunan yabancı plakalı bir otomobilin Bodrum Limanından feribotla çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmı, arka çamurluk boşluğu ile tampona gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı 45 tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kuzey İrlanda uyruklu M.A.I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı Bodrum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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