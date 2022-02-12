Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti - Haberler
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Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti

Muğla'nın Ula ilçesinde bir seyyar satıcı, bulduğu içinde ziynet eşyaları olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde bir seyyar satıcı, bulduğu içinde ziynet eşyaları olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Ula ilçesi Sakar rampasındaki seyir terasında seyyar satıcılık yapan Cumhur Sarı, bir müşterinin çantasını unuttuğunu fark etti.

Bulunduğu yerde yaptığı araştırmada çantanın sahibine ulaşamayan Sarı, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 80 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan çantanın A.Ş. isimli kadına ait olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından çanta ve içerisinde bulunan eşyalar sahibine teslim edildi.

A.Ş, Cumhur Sarı'ya teşekkür etti.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Seyyar Satıcı, Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Haberler

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