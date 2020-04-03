Muğla'da seyyar manav uygulaması MUĞLA'da koronavirüs önlemleri kapsamında, geçmiş yıllardaki seyyar manav geleneği tekrar hayata geçirildi.

MUĞLA'da koronavirüs önlemleri kapsamında, geçmiş yıllardaki seyyar manav geleneği tekrar hayata geçirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından pazar alışverişini yapamamaları üzerine Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi. Pilot bölge olarak belirlenen Menteşe ilçesinde, denetimli 4 manav aracı, belirlenen sokaklarda durarak, vatandaşın sosyal mesafe ve topluluk oluşturulmadan alışveriş yapma olanağı sağlıyor. Vatandaşların memnun kaldığı seyyar manav aracına bir zabıta ekip aracı eşlik ederken, meyve ve sebzeler hijyen kapsamında önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sunuluyor. Yapılan hizmetten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Biz yaşlılar dışarı çıkamadığımız için bir şey alamıyoruz. Bu hizmet sayesinde ihtiyacımız olan pazar alışverişimizi yerine getirmiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA