Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması
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Muğla, Yerel

Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması

Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması Korona virüs önlemleri kapsamında tedbirlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi.

02.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:52
Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması

Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması

MUĞLA - Korona virüs önlemleri kapsamında tedbirlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yayılan korona virüs salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Ülke genelinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından pazar alışverişini yapamamaları üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi.

Pilot bölge olarak belirlenen Menteşe ilçesinde, denetimli dört manav aracı, belirlenen sokaklarda durarak vatandaşın sosyal mesafe ve topluluk oluşturulmadan alışveriş yapma olanağı sağlıyor.

Vatandaşların memnun kaldığı seyyar manav aracına bir zabıta ekip aracı eşlik ederken meyve ve sebzeler hijyen kapsamında önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sunuluyor.

Yapılan hizmetten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Biz yaşlılar dışarı çıkamadığımız için bir şey alamıyoruz. Bu hizmet sayesinde ihtiyacımız olan Pazar alışverişimizi yerine getirmiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması

Kaynak: İHA

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Muğla'da 'seyyar manav' uygulaması
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