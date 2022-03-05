Muğla'da seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Muğla'da seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pınarcık Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 JY 603 plakalı balık yemi yüklü kamyonun ön tarafında yangın çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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