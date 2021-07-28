Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.
Akın D. yönetimindeki 35 KDA 27 plakalı otomobil, Çevre Yolu'nda seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü ve ailesi otomobilden inerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede otomobili saran alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibince müdahale edildi.
Söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır