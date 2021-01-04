Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

04.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:24
Muğla'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muammer Özgün'ün kullandığı 48 DS 987 plakalı otomobil, Gülağzı-Yerkesik kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durduran ve motor kısmında yangın çıktığını gören Özgün, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yoldan geçen sürücüler ile Özgün'ün iş arkadaşlarının yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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