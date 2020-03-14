Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
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İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:10
Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vedat Demirci'nin kullandığı 44 ABT 299 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Bodrum-Milas kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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