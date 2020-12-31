Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı
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Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

31.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:40
Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muhittin Gülsoy yönetimindeki 48 KJ 836 plakalı otomobilde, Muğla-Denizli kara yolu Muratlar mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücü aracı terk ederek ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle jandarma ekipleri tarafından bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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