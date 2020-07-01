Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.
01.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:44
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.
Zafer Varan idaresindeki 06 ZKE 33 plakalı otomobil, Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Sürücü aracı terk ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA