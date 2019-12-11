Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı
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Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

11.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:00
Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

'nın ilçesinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aykut Can idaresindeki 03 AAB 491 plakalı otomobilin motor kısmından, Sakar rampasında seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, sağa çektiği aracını durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol, soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA
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