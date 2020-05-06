Muğla'da seyir halindeki otomobil koyun sürüsüne çarptı
06.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:50
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 koyun telef oldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 koyun telef oldu.
Yatağan-Milas kara yolunda Volkan Ünal idaresindeki 34 SK 4365 plakalı otomobil, Milas ilçesi girişinde yola giren koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü yaralanmazken, otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu.
Koyunların sahibi Bahattin Balcı ve ailesi, koyunların telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Telef olan koyunları kara yolundan toplayan Balcı, gazetecilere, otluk alandaki koyunlara köpeğin saldırması sonucu sürünün kara yoluna girdiğini ve kazanın yaşandığını söyledi.
Kaynak: AA