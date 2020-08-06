Muğla'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
06.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:50
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muhammed Üyümez idaresindeki 41 ADC 962 plakalı otomobilden, ilçe çıkışında dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek araçtaki yangına müdahale etmeye çalıştı.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA