Muğla'da seyir halindeki iş makinesi yandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kim tarafından kullanıldığı öğrenilemeyen paletli iş makinesi, Çiftlik Mahallesi'nde seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İş makinesinin operatörü aracı yol kenarında durdurarak, itfaiyeye haber verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürülen yangın sonrası iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

İş makinesinin yanması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, alevlerin iş makinesini sarması ve yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA