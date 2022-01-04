Muğla'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurullah K. idaresindeki 65 DA 883 plakalı otomobili, İçmeler-Turunç yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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