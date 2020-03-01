Muğla'da seyir halindeki cip yandı
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Muğla'da seyir halindeki cip yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hareket halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi.

01.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:42
Muğla'da seyir halindeki cip yandı

'nın ilçesinde hareket halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi.

- Antalya kara yolu Boğalar mevkisinde seyir halindeki 48 JT 777 plakalı lüks cipin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede aracı saran yangın, sürücünün vermesiyle olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cip, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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