Muğla'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu
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Muğla'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu

Muğla'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Karadere Mahallesi'nde sera yapımında çalışan İbrahim Kölemen (48), bir arkadaşıyla birlikte serinlemek için Özlen Çayı'na girdi.

Kölemen'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan arkadaşı yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmada, Kölemen'in cesedine ulaşıldı.

Kölemen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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