Muğla'da Seki-Elmalı kara yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Muğla'da Seki-Elmalı kara yolu ulaşıma kapandı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da Seki-Elmalı kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Seki-Elmalı kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Seki-Elmalı kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Seki-Elmalı kara yolunun bazı noktalarında kar kalınlığı yaklaşık bir buçuk metreye ulaştı. Kara yolu 21.30 itibarıyla ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yürütüyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer, Muğla, kar, Güncel, Haber

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