Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine acı haber ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün şehadet haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün şehadet haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi.

Yahşi Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, şehadet haberi, polis ve askeri yetkililerce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.

Şehidin babaevinin bulunduğu sokaklara ve evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin komşuları ve yakınları da burada kurulan taziye çadırında bir araya geldi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Yangöz'ün yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek