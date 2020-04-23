Muğla'da şehit çocuğuna 23 Nisan sürprizi Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Ankara'da 2006 yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ulaş Türk'ün 13 yaşındaki oğlu Poyraz Türk'ü ziyaret etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Ankara'da 2006 yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ulaş Türk'ün 13 yaşındaki oğlu Poyraz Türk'ü ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, şehidin oğlu Poyraz Türk'ün evine gitti.

Şehidin oğlu ile sohbet eden ve bayramını kutlayan Aksoy, çeşitli hediyeler verdi.

Poyraz Türk de hediyelere çok sevindiğini dile getirdi.

- 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

Öte yandan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğan çocuklar için sürpriz doğum günü kutlamaları da düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, pasta götürdüğü öğrencilerden 10 yaşındaki Suavi Doruk Öktem Uyum'un evine de konuk olup bayramını ve doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA