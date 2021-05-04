Muğla'da sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Muğla'da sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor

Muğla'da sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde üreticilerin sebze ve meyveleri belediye tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde üreticilerin sebze ve meyveleri belediye tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.

İlçedeki üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satın alan belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'ndeki pazaryerinde ürünleri hijyen kurallarına uygun şekilde poşetledi. Ekipler ardından araçlarla mahalleri gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıtım yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere, salgın sürecinde imkanları ölçüsünde halkın ve üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kırsal mahallelerdeki çiftçilerin ürettikleri 16 ton sebze ve meyve ile 7 bin bağ yeşillik satın alacaklarını belirten Oktay, "17 günlük kapanma kararıyla esnafa 750 lira yardımda bulunma kararı almıştık. Şimdi de üreticilerimize destek veriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler
Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:51:31. #1.14#

title