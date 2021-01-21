Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

21.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:33

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çobanlar Mahallesi Gölbaşı mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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