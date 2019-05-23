Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu eski muhtar Hakan Kara (51), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı kırsal Yaraş Mahallesi'nin Elkin Yaylası mevkiinde meydana geldi. Hakan Kara yönetimindeki 48 NP 5138 plakalı tomruk yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yemişendere Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Kara'nın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.- Muğla