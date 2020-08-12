Muğla'da şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
12.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:01
Muğla'nın Ula ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şükrü Sözal yönetimindeki 48 R 8687 plakalı otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Kızılyaka mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Sözal, sağlık ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Sözal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA