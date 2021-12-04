Muğla'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Hayrettin Yörük (45), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yatağan- Kavaklıdere yolunda meydana geldi. Hayrettin Yörük'ün kullandığı 48 AGP 099 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Yörük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.?