Muğla'da saplandıkları ziftten kurtarılan köpek ile 4 kaplumbağanın tedavisi sürüyor
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Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel

Muğla'da saplandıkları ziftten kurtarılan köpek ile 4 kaplumbağanın tedavisi sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki saplandıkları ziftten kurtarılan köpek ile 4 kaplumbağanın tedavisi devam ediyor.

26.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:10
Muğla'da saplandıkları ziftten kurtarılan köpek ile 4 kaplumbağanın tedavisi sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki saplandıkları ziftten kurtarılan köpek ile 4 kaplumbağanın tedavisi devam ediyor.

Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkisinde, ziftten kurtarıldıktan sonra Fethiye'deki veterinere getirilen 5 kaplumbağadan biri öldü.

Vücutlarının büyük kısmı ziftten temizlenen kaplumbağalar, Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) görevlilere teslim edildi. Köpek de Göcek Mahallesi'ndeki bir grup hayvansever tarafından tüylerinin temizlenmesi ve bakım için alındı.

Hayvanlara ilk müdahaleyi yapan Veteriner Osman Aydın Kara, hayvanların genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hayvanlara ilk ve tıbbi müdahaleyi yaptıklarını anlatan Kara, "Köpeğe sıvı takviyesi yaptık. Uzun süre aç kalmış. Yaklaşık dört saat boyunca temizliğini yaptık. Köpeği alan vatandaşlar yavaş yavaş zifti temizleyecek. Daha sonra yine biz ayaklarında ve vücudunda bir yaralanma olup olmadığını kontrol edeceğiz." dedi.

Seydikemer ilçesinde dün, ziftin içinde bulunan bir köpek ve 5 kaplumbağa zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarılmış, hayvanlar, Fethiye ilçesindeki veterinere götürülmüştü.

Kaynak: AA

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