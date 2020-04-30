Muğla'da sanayi esnafına 5 bin maske dağıtıldı
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Muğla'da sanayi esnafına 5 bin maske dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına 5 bin maske dağıttı.

Muğla'da sanayi esnafına 5 bin maske dağıtıldı
30.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:30

Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına 5 bin maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi esnafına 5 bin maske gönderdi.

Site Başkanı Ayhan Çay, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maskeleri iş yerlerine dağıttı.

Çay, maskeleri kendilerine ulaştıran belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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