Muğla'da sanayi esnafına 5 bin maske dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına 5 bin maske dağıttı.
30.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:30
Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi esnafına 5 bin maske dağıttı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi esnafına 5 bin maske gönderdi.
Site Başkanı Ayhan Çay, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maskeleri iş yerlerine dağıttı.
Çay, maskeleri kendilerine ulaştıran belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA