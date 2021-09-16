Muğla'da samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Muğla'da samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi.

Hayri Ülker'e ait Bayır Mahallesi Ambarkavak mevkisindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Saman ile yonca balyalarının bulunduğu samanlıktaki yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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