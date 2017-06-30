Muğla'da Samanlık ve Tarla Yangını

Menteşe ilçesinde samanlıkta başlayarak ekin bulunan tarlaya sıçrayan yangında 600 balya ve 20 dekar ekili alan zarar gördü.



Menteşe ilçesi Karadere mevkisinde Mustafa Demir'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallede bulunan vatandaşların müdahalede bulunduğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek samanlıkta balyalara sıçradı.



Alevlerin büyümesi üzerine yangın, samanlık yanındaki ekili alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi geldi.



Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında samanlığın çatısı çöktü. Soğutma çalışmaları devam eden yangında, samanlıkta bulunan 600 balya ile yem ekili 20 dekar ekili alan zarar gördü.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Öte yandan, saman balyaları ve ekinleri yanan vatandaşlar da çalışmalar sürerken uzun süre göz yaşı döktü.