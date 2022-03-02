Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Türk, Güncel, Haberler

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