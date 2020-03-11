Muğla'da saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen şüpheli saklandığı evde yakalandı.
11.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:18
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen şüpheli saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkartılan S.Ç'nin Fethiye ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA