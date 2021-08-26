Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede 10 ila 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda sahte ehliyet ve fotoğraf, dekont, doktor raporları, kişiler adına düzenlenmiş sözleşme ve ne kadar para alındığına dair çizelge ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:27:45. #1.16#

title