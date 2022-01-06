Muğla'da sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçede piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Güllük Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda, sahte 100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan yaklaşık 20 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.I, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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