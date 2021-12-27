Muğla'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Muğla'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde piyasaya sahte para süren 4 şüpheli yakalandı.

MİLAS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde piyasaya sahte para süren 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yüklü miktarda sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Bölge Trafik İstasyonunda durduruldu.

Araçta, Güllük Mahallesi'nde bulunan 2 ev ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar sahte para ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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