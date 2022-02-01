Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ATM'lerden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bankamatik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin O.A. olduğunu belirledi. İncelemede, bankaya yatırılan banknotların da sahte olduğu tespit edildi.

Çalışmayı genişleten ekipler, A.E, C.K, G.D, M.H ve B.G'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E, C.K, G.D. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.A, B.G, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title