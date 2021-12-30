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Muğla'da sahte para operasyonu

Muğla'da sahte para operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 174 bin 650 lira sahte para ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 174 bin 650 lira sahte para ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte parayı piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheli M.Ö.'nün evine bugün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 585 sahte 200 lira, 470 sahte 100 lira ve 213 sahte 50 lira olmak üzere toplamda 174 bin 650 lira sahte para gele geçirildi.Gözaltına alınan M.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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