Muğla'da Sahte Para Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi'nde yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

C.C.G'nin üst aramasında 57 adet 50 liralık banknot olmak üzere toplam 2 bin 850 lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.C.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.