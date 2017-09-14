Muğla'da Sahte Para Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki bazı iş yerlerinden sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran ekipler, şüphelilerin Bodrum'dan kiraladıkları otomobille ilçeye geldiğini tespit etti.



Foça Mahallesi'ndeki bir apartta kaldıkları belirlenen 5 şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları apartta ve otomobilde yapılan aramada, 43 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder K, Mustafa B. ve İlyas B, "piyasaya sahte para sürmek" suçlamasıyla tutuklandı. H.T. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.