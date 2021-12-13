Muğla'da sahte iş yeri ruhsatı düzenledikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte iş yeri ruhsatı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat İşleri Amiri A.A, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli A.S ile S.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.D, M.G, S.Ç, A.A.K, Z.Ç. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Aralık'ta aralarında belediye çalışanının da bulunan 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bazı belgelere el konulmuştu.

Konuyla ilgili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet