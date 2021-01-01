Muğla'da sahte içki ve kaçakçılıktan 21 şüpheliye adli işlem
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılıktan 21 şüpheliye adli işlem

01.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:00
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılıktan 21 şüpheliye adli işlem

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte içki üreten ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese düzenlenen operasyonda, 166 litre etil alkol, 91 litre el yapımı içki, 17 alkol kiti, 6 anason yağı, anason aroması, 4 şişe gümrük kaçağı içki, 27 alkol etiketi, 16 kilogram kaçak tütün, 17 bin 980 içi dolu makaron, bin 500 içi boş makaron, 4 sikke, 6 tarihi eser obje, 2 gümrük kaçağı cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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