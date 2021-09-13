Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, etil alkol, gümrük kaçağı ürünler ile 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 25 şüpheli hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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