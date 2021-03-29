Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 60 litre etil alkol, 18 litre sahte ve 12 şişe gümrük kaçağı içki, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı, 8 tapu senedi, vekaletname, araç ruhsatı, bilgisayar, banka cüzdanı, 2 kilogram diaspor ve 110 gram zümrüt taşı, 104 sikke ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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