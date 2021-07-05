Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 17 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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